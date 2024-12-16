Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:46, 16 декабря 2024Бывший СССР

Литва выступила за финансирование Евросоюзом гражданского общества в Грузии

Глава МИД Литвы Будрис: ЕС может финансировать гражданское общество в Грузии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Литва считает, что Европейский союз может финансировать гражданское общество в Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, передает ТАСС.

По его словам, Литва должна направить известие гражданскому обществу Грузии о своем намерении оказывать ему поддержку. Он добавил, что для демонстрации серьезности этих намерений, необходим финансовый пакет для поддержки гражданского общества. При этом он заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить институциональные переговоры с властями Грузии и перестать выделять им финансовую помощь.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. В частности, предполагается отмена безвизового режима для нескольких официальных лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

      Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

      Военкор назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше