Литва выступила за финансирование Евросоюзом гражданского общества в Грузии

Глава МИД Литвы Будрис: ЕС может финансировать гражданское общество в Грузии

Литва считает, что Европейский союз может финансировать гражданское общество в Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, передает ТАСС.

По его словам, Литва должна направить известие гражданскому обществу Грузии о своем намерении оказывать ему поддержку. Он добавил, что для демонстрации серьезности этих намерений, необходим финансовый пакет для поддержки гражданского общества. При этом он заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить институциональные переговоры с властями Грузии и перестать выделять им финансовую помощь.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. В частности, предполагается отмена безвизового режима для нескольких официальных лиц.