Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 16 декабря 2024Бывший СССР

Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

Медведчук: Украина стала зоной мирового конфликта из-за Запада
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина стала зоной мирового конфликта из-за вмешательства Запада. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«[Запад] после появления на Украине превратил страну в зону мирового конфликта», — заявил Медведчук.

По его словам, Запад стравливает между собой людей. Кроме того, Медведчук считает, что страны Запада инвестировали средства в различные войны.

Ранее Медведчук заявил, что Украина является самой бедной, коррумпированной в Европе страной. Он также считает, что она стала самым вымирающим государством на континенте.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      У Маска не оказалось доступа к секретной информации собственной компании

      Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз

      Часть россиян предупредили об ухудшении погоды

      В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

      В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

      Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

      Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

      Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

      Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше