Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

Медведчук: Украина стала зоной мирового конфликта из-за Запада

Украина стала зоной мирового конфликта из-за вмешательства Запада. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«[Запад] после появления на Украине превратил страну в зону мирового конфликта», — заявил Медведчук.

По его словам, Запад стравливает между собой людей. Кроме того, Медведчук считает, что страны Запада инвестировали средства в различные войны.

Ранее Медведчук заявил, что Украина является самой бедной, коррумпированной в Европе страной. Он также считает, что она стала самым вымирающим государством на континенте.