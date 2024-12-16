Apple исправит главный недостаток своей компьютерной мыши

Apple впервые за 10 лет выпустит новую компьютерную мышь

Корпорация Apple выпустит новую компьютерную мышь Magic Mouse. Об этом сообщает Bloomberg.

Инсайдеру Марку Гурману удалось выяснить, что компания запланировала выпуск новой мыши для компьютеров. По словам автора, корпорация представит новый аксессуар для Mac впервые за 10 лет — последнее поколение устройства выходило в 2015 году.

Гурман выяснил, что инженеры Apple в том числе должны исправить главный недостаток девайса — зарядный порт, расположенный в нижней части корпуса. При такой конструкции заряжать устройство и работать с ним одновременно невозможно. Находящийся в нижней части мыши разъем для зарядки неоднократно высмеивали журналисты и пользователи.

По словам специалиста, Apple еще работает над дизайном Magic Mouse. Представить аксессуар намерены в течение ближайших 12-18 месяцев.

Журналисты издания The Verge заметили, что Apple могла бы и вовсе отказаться от проводов для зарядки мыши. В качестве примера они привели устройство от Logitech, которое заряжается через специальный коврик во время работы.

Ранее стало известно, что 13 декабря глава компании Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Журналисты The New York Times предположили, что встреча Трампа и Кука позволит последнему получить определенную поддержку по ряду волнующих Apple вопросов.