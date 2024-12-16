Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

Мужчина из Японии превратил дом во дворец ради борьбы с аутизмом

Молодой мужчина из Японии, страдающий от аутизма, решил бороться с заболеванием необычным способом. Об этом пишет South China Morning Post.

26-летний Байдзе Маруяма впервые привлек внимание общественности в 2018 году, когда принял участие в популярном японском телешоу «Могу ли я вернуться домой?». Спустя шесть лет о нем и его необычном доме, который он превратил в подобие дворца, сняло репортаж китайское телевидение. Первый этаж дома Маруямы напоминает миниатюрный зоопарк — стены украшены рисунками рыб, а с потолка свисают птицы и летучие мыши. В центре находится выполненная вручную 3D-модель древнего города. Спальня, расположенная на третьем этаже, оформлена в стилях, вдохновленных древней Японией, Кореей и культурой Рюкю, стены украшены антикварным текстилем. Столовая Маруямы полна антикварной посуды, купленной на блошиных рынках, а его стул напоминает трон.

Маруяма признался, что его хобби помогает ему в борьбе с аутизмом, из-за которого он потерял множество друзей и знакомых, начиная со средней школы. «Я часто непреднамеренно говорил вещи, которые расстраивали людей, но я никогда не хотел причинить им вреда», — рассказал японец. Бросив университет, он полностью сосредоточился на своем увлечении, обнаружив, что традиционная японская одежда и антиквариат дарят ему утешение, и в его жизни появляется смысл.

Теперь Маруяма делится фотографиями своего уникального дома в социальных сетях и таким образом заводит новые знакомства. «Просто от того, что кто-то признает мое существование, я чувствую благодарность», — сказал он. Маруяма мечтает открыть магазин, специализирующийся на японском и корейском антиквариате.

Ранее сообщалось, что житель Японии стал продавать «дружбу» одиноким людям и разбогател. За одну встречу с клиентом он берет 14 тысяч йен (9,3 тысячи рублей).