Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине появилось лазерное оружие

Полковник Сухаревский: у ВСУ есть лазерное оружие под названием «Трезубец»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

У Украины на сегодня есть лазерное оружие под названием «Трезубец». Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина стала пятой страной в мире с лазерным оружием. Он добавил, что им можно сбивать самолеты на высоте более двух километров. Полковник также сообщил, что силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер. Сухаревский, помимо этого, рассказал про развитие дрона-«матки», который несет на себе легкие ударные дроны.

«Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 километров. Они несут два FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв», — заключил он.

Сухаревский рассказал, что масштабирование этого проекта стало одним из самых перспективных элементов в его работе. Говоря в целом о силах беспилотных систем, командующий заявил, что за неполные шесть месяцев существования они создали боевые и научные подразделения, «которые закрывают компонент воздуха, землю и воду».

Ранее стало известно, что Минобороны Украины выделит дополнительные 1,1 миллиарда гривен (более 26 миллионов долларов) на покупку дронов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 миллиардов гривен на закупку вооружения, боеприпасов и других средств для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Конфликт с НАТО, «Орешник» и новый род войск. О чем говорил Белоусов на коллегии Минобороны в присутствии Путина?

      Обвиняемого в госизмене в пользу ВСУ россиянина приговорили к 19 годам колонии

      Российская семейная пара заманивала женщин для работы в приватной вебкам-студии

      Российские коммунальщики украли 116 миллионов рублей благодаря фальшивым квитанциям

      Ближайшим советником опального брата Карла III оказался китайский шпион

      Названа дата рассмотрения Совфедом закона о знании русского языка для детей мигрантов

      ЕС потребовал вывода российских военных из Сирии

      Трамп рассказал о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

      Среди украинцев значительно снизился уровень симпатии к полякам

      Футболист получил перелом черепа после нападения в европейской столице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше