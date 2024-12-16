На Украине появилось лазерное оружие

Полковник Сухаревский: у ВСУ есть лазерное оружие под названием «Трезубец»

У Украины на сегодня есть лазерное оружие под названием «Трезубец». Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина стала пятой страной в мире с лазерным оружием. Он добавил, что им можно сбивать самолеты на высоте более двух километров. Полковник также сообщил, что силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер. Сухаревский, помимо этого, рассказал про развитие дрона-«матки», который несет на себе легкие ударные дроны.

«Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 километров. Они несут два FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв», — заключил он.

Сухаревский рассказал, что масштабирование этого проекта стало одним из самых перспективных элементов в его работе. Говоря в целом о силах беспилотных систем, командующий заявил, что за неполные шесть месяцев существования они создали боевые и научные подразделения, «которые закрывают компонент воздуха, землю и воду».

Ранее стало известно, что Минобороны Украины выделит дополнительные 1,1 миллиарда гривен (более 26 миллионов долларов) на покупку дронов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 миллиардов гривен на закупку вооружения, боеприпасов и других средств для украинской армии.