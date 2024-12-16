На Украине суд отправил под стражу подозреваемого в совершении теракта в Днепре

«Страна.ua»: подозреваемый в совершении теракта в Днепре отправлен под стражу

На Украине суд отправил под стражу без права залога подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подозреваемый работал барменом в Одессе и является уроженцем Марганца. Он заявил, что его подставил «куратор», который якобы сказал ему, что он должен облить краской человека, который берет взятки. При этом о взрывном устройстве подозреваемый не знал. Также издание сообщает, что в суде Одессы слушается еще одно дело, в котором его обвиняют в распространении запрещенных веществ.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Ведомства сообщили, что в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе двое полицейских.