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18:00, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине суд отправил под стражу подозреваемого в совершении теракта в Днепре

«Страна.ua»: подозреваемый в совершении теракта в Днепре отправлен под стражу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине суд отправил под стражу без права залога подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подозреваемый работал барменом в Одессе и является уроженцем Марганца. Он заявил, что его подставил «куратор», который якобы сказал ему, что он должен облить краской человека, который берет взятки. При этом о взрывном устройстве подозреваемый не знал. Также издание сообщает, что в суде Одессы слушается еще одно дело, в котором его обвиняют в распространении запрещенных веществ.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Ведомства сообщили, что в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе двое полицейских.

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