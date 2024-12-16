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12:37, 16 декабря 2024Экономика

Немецкий бизнес впал в пессимизм

Ifo: меньше 13 процентов германских компаний ждут улучшения ситуации в 2025 году
Кирилл Луцюк

Фото: Michelle Martin / Reuters

В Германии 31,3 процента компаний ждут ухудшения их экономического положения в 2025 году. Это выяснили эксперты Института экономических исследований (Ifo).

На улучшение ситуации надеются лишь 12,6 процента. А 56,1 процента прогнозируют, что экономическая ситуация останется неизменной.

В институте подчеркнули, что ни один сектор не настроен оптимистично. Особенный пессимизм демонстрирует строительная отрасль. Там ухудшения ситуации ждет каждая вторая компания. В секторе розничной торговли 42,1 процента опасаются, что их положение дел станет еще более скверным.

Среди производственных компаний 15,7 процента ожидают улучшения деловой ситуации в следующем году, а 31,8 процента — ухудшения. В сфере услуг картина немного более оптимистична: почти 12 процентов компаний ожидают улучшения, а 28,2 процента — ухудшения.

Ранее появился прогноз о приближении экономики ФРГ к к точке невозврата. Одна из главных причин непростого положения дел — это энергетический кризис, спровоцированный в числе прочего исчезновением дешевых российских энергоресурсов. Еще один фактор — неспособность немецких автогигантов успешно конкурировать с китайским автопромом.

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