Новогодние налетчики зашли в российский подъезд за закладкой и украли елку с украшениями

В Петербурге молодые люди зашли в подъезд за закладкой и украли елку из кладовки

В Санкт-Петербурге трое новогодних налетчиков зашли в подъезд за закладкой и украли елку с украшениями из кладовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло в жилом комплексе (ЖК) «Цивилизация», расположенного на Архивной улице. Там трое — девушка и два молодых человека — зашли в парадную за закладкой и унесли с собой елку из кладовой вместе с большой коробкой украшений и игрушек. Соседи ЖК рассказали, что устанавливали праздничное дерево и наряжали за свой счет. По их словам, злоумышленники вышли с украденным из подъезда и уехали на такси. Местные жители отметили, что в полицию пока не обращались.

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