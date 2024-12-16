Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 16 декабря 2024Силовые структуры

Новогодние налетчики зашли в российский подъезд за закладкой и украли елку с украшениями

В Петербурге молодые люди зашли в подъезд за закладкой и украли елку из кладовки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге трое новогодних налетчиков зашли в подъезд за закладкой и украли елку с украшениями из кладовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло в жилом комплексе (ЖК) «Цивилизация», расположенного на Архивной улице. Там трое — девушка и два молодых человека — зашли в парадную за закладкой и унесли с собой елку из кладовой вместе с большой коробкой украшений и игрушек. Соседи ЖК рассказали, что устанавливали праздничное дерево и наряжали за свой счет. По их словам, злоумышленники вышли с украденным из подъезда и уехали на такси. Местные жители отметили, что в полицию пока не обращались.

Ранее сообщалось, что в подмосковном магазине сотрудники Росгвардии поймали 46-летнего жителя Волгоградской области, умудрившегося спрятать под одежду 22 деликатеса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

      Ирландский журналист назвал причину поддержки Украины Западом

      Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

      Команда Трампа захотела усилить блокирование поставок китайских машин

      Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

      В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

      В христианской школе в США произошла стрельба

      Встречают россиян аплодисментами и знают русские песни. Из России запустили поезда в Северную Корею. Зачем туда ехать?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше