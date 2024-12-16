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11:55, 16 декабря 2024Мир

Одна страна Запада выделит деньги на развитие украинского флота

Reuters: Норвегия выделит 242 миллиона долларов на развитие украинского флота
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Норвегия выделит 242 миллиона долларов на развитие украинского флота и наращивание присутствия Военно-морских сил (ВМС) в Черном море. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Также важно защитить экспорт по морю зерна и других продуктов, которые приносят Украине важнейшие доходы», — приводит агентство слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

4 марта 2022 года Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины сообщил, что ВМС страны решили затопить в порту Николаева собственный флагман фрегат «Гетман Сагайдачный».

Также 31 мая прошлого года в результате удара был затоплен единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» в ходе удара по военным объектам в порту Одессы. Утверждается, что корабль в начале специальной военной операции действовал в Днепро-Бугском лимане и с его борта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Херсонскую область.

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