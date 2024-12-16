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10:33, 16 декабря 2024Спорт

Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонные турниры без россиян

Олимпийский чемпион Васильев назвал пародией на биатлон турниры без россиян
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал биатлонные турниры без российских спортсменов. Его слова приводит РБК.

Васильев назвал пародией на биатлон международные соревнования без участия россиян. «Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Тех, кто использует допинг, обыграть очень сложно. Они убивают не только биатлон, но и лыжные гонки», — заявил он.

По его мнению, уровень российских биатлонистов мог упасть из-за отсутствия международных стартов. «Какой твой уровень среди мировых лидеров, никто не может это понять. Только в контактной гонке, очном состязании можно проверить свои силы», — объяснил Васильев.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

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