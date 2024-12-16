Оценены причины крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

Морской эксперт: у танкеров «Волгонефть» была возможность переждать шторм

Обычно судна всегда имеют возможность переждать шторм. Не исключено, что решение об отправке рейса в плохую погоду принимал именно капитан. Такое предположение о причинах крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в беседе с газетой «Взгляд» высказал источник в речном пароходстве.

«Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», — заявил эксперт.

Также он пояснил, что «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Такие суда строили еще в 70-х, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. Отправляя такие суда, необходимо учитывать каждую деталь. Обычно их отправляют в плавание на относительно небольшой промежуток времени.

«Вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс», — отметил собеседник издания. Он добавил, что разобраться придется и в том, имелась ли у администрации информация о грядущем шторме.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. После крушения танкеров следователи ведут допросы и проводят обыски.