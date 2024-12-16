Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

В Мурманске задержали избивавшего прохожих подростка

В Мурманске полицейские задержали избивавшего случайных прохожих подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили в интернете видеозаписи, на которых подросток избивал случайных прохожих. Полицейские провели ряд мероприятий для установления личности нападавшего. В результате им оказался 16-летний молодой человек. Он был доставлен в отдел полиции и допрошен в присутствии родителя.

Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в соответствии с законодательством. Ранее его отец уже привлекался к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что стало известно возможное наказание для избивших девочку школьниц в Котельниках.