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10:56, 16 декабря 2024Силовые структуры

Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

В Мурманске задержали избивавшего прохожих подростка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманске полицейские задержали избивавшего случайных прохожих подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили в интернете видеозаписи, на которых подросток избивал случайных прохожих. Полицейские провели ряд мероприятий для установления личности нападавшего. В результате им оказался 16-летний молодой человек. Он был доставлен в отдел полиции и допрошен в присутствии родителя.

Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в соответствии с законодательством. Ранее его отец уже привлекался к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что стало известно возможное наказание для избивших девочку школьниц в Котельниках.

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