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01:02, 16 декабря 2024Мир

Президент Бразилии пообещал дожить до 120 лет

G1: да Силва заявил о планах дожить до 120 лет после операции на мозге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Felipe Iruata / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что намерен дожить до 120 лет. Такое заявление он сделал после выписки из больницы, где ему провели операцию на головном мозге, https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/12/15/apos-alta-hospitalar-lula-conta-como-foi-o-acidente.ghtml портал G1.

Бразильский лидер признался, что осознал серьезность своего положения только после операции. Однако он отметил, что спокойно возвращается домой, добавив, что ему «просто нужно позаботиться о себе». «Я проживу до 120 лет», — пообещал да Силва.

В октябре Лула да Силва, находясь дома, упал со скамьи в ванной и ударился затылком, из-за этого у него произошло внутричерепное кровоизлияние. 10 декабря он перенес экстренную операцию по удалению внутричерепной гематомы. Спустя два дня, 12 декабря, в рамках профилактики ему провели эмболизацию.

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