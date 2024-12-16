Президент Бразилии пообещал дожить до 120 лет

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что намерен дожить до 120 лет. Такое заявление он сделал после выписки из больницы, где ему провели операцию на головном мозге, https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/12/15/apos-alta-hospitalar-lula-conta-como-foi-o-acidente.ghtml портал G1.
Бразильский лидер признался, что осознал серьезность своего положения только после операции. Однако он отметил, что спокойно возвращается домой, добавив, что ему «просто нужно позаботиться о себе». «Я проживу до 120 лет», — пообещал да Силва.
В октябре Лула да Силва, находясь дома, упал со скамьи в ванной и ударился затылком, из-за этого у него произошло внутричерепное кровоизлияние. 10 декабря он перенес экстренную операцию по удалению внутричерепной гематомы. Спустя два дня, 12 декабря, в рамках профилактики ему провели эмболизацию.