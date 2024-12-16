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01:12, 16 декабря 2024Россия

При пожаре в российском регионе погибли сотни цыплят

При пожаре в Самарской области погибли 500 цыплят
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Prince Abid / Unsplash

Сотни цыплят погибли в результате пожара в Самарской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Курятник и гараж и загорелись в фермерском хозяйстве в поселке Соковнинка. Всего погибли 500 цыплят, живых птиц не осталось.

«Пожар на 190 квадратах потушили 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за ветхой проводки», — добавили в ведомстве.

Ранее в селе Пьянково Курганской области при пожаре на ферме сгорели двадцать пять свиней. Отмечается, что возгорание на 160 квадратных метрах ликвидировали восемь специалистов и три единицы техники. Предварительная причина пожара в аварийном режиме — сбой в работе электросети.

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