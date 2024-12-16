Пушилин рассказал о городских боях в Часовом Яре

Пушилин: ВСУ продолжают удерживаться в высотной застройке в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще могут удерживаться в районе огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Касаемо Часова Яра, есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу. По сути, у противника остается пока еще высотная застройка за заводом», — рассказал политик.

Пушилин рассказал о городских боях в центре Часова Яра. По его словам, ВСУ продолжают удерживаться в высотной застройке в районе огнеупорного комбината.

Ранее доброволец ВС России с позывным Чукча рассказал об усилении гарнизона ВСУ в Часовом Яре новыми пополнениями. Он добавил, что благодаря работе разведки и артиллерии пополнения даже не доезжают до города.