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14:08, 16 декабря 2024Мир

Путин прокомментировал отправку США наемников и советников на Украину

Путин: США поощряют эскалацию конфликта, отправляя советников на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Американское правительство поощряет эскалацию конфликта на Украине, отправляя в зону боевых действий наемников и советников, а также накачивая киевский режим деньгами и оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, таким образом Вашингтон стремится ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин заявил, что планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Политик подчеркнул, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере.

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