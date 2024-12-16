Путин прокомментировал отправку США наемников и советников на Украину

Путин: США поощряют эскалацию конфликта, отправляя советников на Украину

Американское правительство поощряет эскалацию конфликта на Украине, отправляя в зону боевых действий наемников и советников, а также накачивая киевский режим деньгами и оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, таким образом Вашингтон стремится ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин заявил, что планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Политик подчеркнул, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере.