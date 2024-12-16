Раскрыта частота супервспышек у подобных Солнцу звезд

Science: подобные Солнцу звезды испускают супервспышки раз в сто лет

Ученые Института исследования Солнечной системы имени Макса Планка, Университета Граца, Университета Оулу, Национальной астрономической обсерватории Японии, Университета Колорадо и других научных центров раскрыли, что звезды, подобные Солнцу, испускают супервспышки раз в столетие. Работа опубликована в журнале Science.

Супервспышки — это мощные выбросы энергии, достигающие одного октиллиона (10 в 27-й степени) джоулей, которые значительно превосходят обычную солнечную активность и регистрируются как резкие пики яркости. Исследование выявило, что звезды, похожие на Солнце, производят супервспышки примерно раз в сто лет, что указывает на их гораздо большую частоту, чем предполагалось ранее.

Для анализа были использованы данные космического телескопа НАСА Kepler, собранные с 2009 по 2013 год. Ученые тщательно отобрали 56 450 звезд, аналогичных Солнцу по температуре и яркости. Были исключены события, вызванные другими источниками, например космическим излучением или астероидами, чтобы гарантировать точность результатов. Каждый случай вспышки проверялся визуально на изображениях.

В результате анализа было обнаружено 2889 супервспышек, зафиксированных на 2527 звездах. В среднем одна звезда солнечного типа генерирует супервспышку раз в сто лет.

Долгосрочные свидетельства экстремальных солнечных событий, таких как изменение содержания радиоактивного изотопа углерода в годичных кольцах деревьев и ледниковом льду, показывают гораздо меньшую частоту вспышек. Однако такие архивные данные могут недооценивать реальное число супервспышек, так как не каждая вспышка сопровождается выбросом корональной массы, а значит, не все они оставляют след в земной атмосфере.

Авторы исследования подчеркивают, что даже самые экстремальные вспышки являются естественной частью солнечной активности. Эти события могут представлять серьезную угрозу для современных спутников и инфраструктуры на Земле. Ученые считают необходимым развивать технологии раннего предупреждения, такие как миссия ESA Vigil, запуск которой запланирован на 2031 год.