npj Natural Hazards: раскрыта опасность цунами для международной торговли

Ученые Международного научно-исследовательского института катастрофологии Университета Тохоку и Наньянского технологического университета раскрыли опасность цунами для международной торговли. Исследование, опубликованное в журнале npj Natural Hazards, анализирует потенциальные экономические потери, вызванные сбоями в работе портов, и их влияние на мировую торговлю.

Предложенная структура позволяет оценивать как прямые потери от физического ущерба портов, так и непрямые последствия, вызванные изменением судоходных маршрутов и перебоями в работе портов, которые не подверглись разрушениям. В рамках исследования были смоделированы сценарии цунами, вызванного разрывом вдоль Манильского желоба, с учетом современных условий уровня моря и его возможного повышения в будущем.

Методология включала разработку 104 сценариев, которые разрабатывались при участии международных экспертов из различных областей, таких как тектоническая геодезия, моделирование цунами и изучение последствий повышения уровня моря. Каждый сценарий был тщательно проверен с использованием новейших данных, чтобы максимально точно отразить реальность и учесть широкий спектр факторов риска.

Результаты показали, что потенциальное цунами в Манильской впадине способно повредить до 11 международных портов при текущих уровнях моря и до 15 портов к 2100 году. Закрытие портов в наиболее пострадавших районах может длиться более 200 дней, при этом Гонконг, Манила и Гаосюн окажутся под наибольшим экономическим ударом из-за высокого грузопотока.

Важным выводом стало то, что экономические потери не всегда коррелируют с длительностью закрытия портов. Порты с более интенсивным грузооборотом, даже при кратковременных нарушениях, теряют значительно больше. Например, ущерб портов Южного Китая может превзойти убытки от цунами в Индийском океане 2004 года и в Тохоку 2011 года.

Исследователи подчеркивают, что регионы, такие как Южное Китайское море, где расположены одни из самых загруженных портов мира, требуют более тщательной подготовки к возможным цунами.