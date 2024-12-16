Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:40, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

Baijiahao: ответ Захаровой по Курилам лишил новое правительство Японии дара речи
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Сразу после обновления правительства Японии и назначения Сигэру Исибы новым премьер-министром новое руководство страны попыталось наладить контакты с Россией, выразив надежду на улучшение отношений. Однако его тактика, в особенности касательно темы Курильских островов, оказалась нерабочей, а ответ официального представителя МИД Марии Захаровой и вовсе заставил японское правительство лишиться дара речи, его реакцию раскрыло китайское издание Baijiahao (перевод АБН24).

По мнению китайских обозревателей, премьер Японии выбрал любопытный способ налаживания диалога с Москвой: сообщил о стремлении заключить мирный договор с РФ вопреки существующим сложностям в отношениях двух стран, а затем заявил, что Токио все еще претендует на Курильские острова.

Исиба подчеркнул, что без договоренностей по Курилам не будет подписано и мирное соглашение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      На Западе призвали Зеленского уйти в отставку

      В американском штате ликвидировали подозреваемого в стрельбе в школе

      Раскрыты подробности задержания российских туристов в Тунисе

      Черногория захотела направить двух инструкторов для миссии НАТО по обучению ВСУ

      Хуситы сообщили об ударе по военной цели в Тель-Авиве

      Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

      Ирландский журналист назвал причину поддержки Украины Западом

      Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше