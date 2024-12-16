Росгвардия уничтожила украинскую ББМ на территории Курской области

Оператор БПЛА Росгвардии ликвидировал украинскую ББМ и ее экипаж под Курском

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожил боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, украинская ББМ, осуществлявшая одиночное передвижение в районе боевых действий, была замечена во время воздушной разведки. Бойцы спецназа решили нанести по транспортному средству удар при помощи дрона-камикадзе.

В ходе атаки ББМ и ее экипаж были ликвидированы.

Ранее в Курской области росгвардейцы уничтожили блиндаж ВСУ и подвал с личным составом.