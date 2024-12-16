Россиян старше 50 лет предостерегли от злоупотребления кофе

Эндокринолог Михалева: кофе может провоцировать остеопороз у людей старше 50 лет

Чрезмерное употребление может быть опасным для некоторых людей, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. О том, каким группам россиян нужно отказаться от этого напитка или минимизировать его количество в рационе, врач рассказала «Известиям».

Доктор заявила, что чрезмерное употребление кофе может спровоцировать развитие остеопороза. Причем особенно опасно злоупотребление этим напитком для людей старше 50 лет.

По словам Михалевой, кофе также полностью противопоказан детям младше 12 лет, а подросткам можно выпивать не более чашки кофе в день. При этом, как уточнила эндокринолог, норма для взрослых составляет две-три чашки в день.

Кроме того, доктор посоветовала ограничить употребление кофе людям, у которых есть аритмия или повышенное давление. «Если кровяное давление контролируется, то можно выпить некрепкий кофе, но перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом», — предостерегла Михалева.

Врач также посоветовала отказаться от кофе беременным и кормящим женщинам. Она отметила, что кофеин может увеличивать пульс и негативно сказываться на развитии плода. Кроме того, из-за избытка кофеина у женщины может ухудшиться усвоение железа, что негативно скажется на ребенке на грудном вскармливании.

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