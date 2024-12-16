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20:29, 16 декабря 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали есть несколько продуктов для укрепления иммунитета

Терапевт Воробей: для укрепления иммунитета надо есть цитрусы, клюкву и рукколу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Для укрепления иммунитета надо включить в рацион цитрусы, клюкву, рукколу и некоторые другие продукты, считает терапевт Мария Воробей. Их врач перечислила «Газете.Ru».

Прежде всего Воробей посоветовала россиянам регулярно есть продукты, богатые витамином С. Больше всего его содержится в апельсинах, лимонах, грейпфрутах, шиповнике, клюкве, облепихе, болгарском перце, цветной и брюссельской капусте, а также в петрушке и укропе. Также, по словам врача, необходимо добавить в рацион источники витамина А, такие как руккола и укроп.

Решающее значение для иммунитета играет и витамин D, добавила терапевт. В большом количестве он содержится в жирной рыбе, сливочном масле и сыре, яичных желтках, икре. Также врач отметила важность омега-3 полиненасыщенных жирных кислот для нормальной работы иммунной системы. Эти вещества есть в семге, форели, треске и сардинах.

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Кроме того, Воробей рекомендовала регулярно употреблять в пищу продукты, богатые селеном и цинком, в том числе морепродукты, грибы, орехи, семена подсолнечника, сыр. «Не стоит забывать о кисломолочных продуктах и клетчатке. Они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и помогают собственной микробиоте защищать слизистую кишечника. Это обеспечивает хорошую работу иммунитета», — объяснила врач.

Ранее иммунолог Ольга Шуппо раскрыла способы поддержать иммунитет зимой. Она отметила, что поддержать крепкий иммунитет зимой помогает отказ от вредных привычек: переедания, курения и злоупотребления алкоголем.

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