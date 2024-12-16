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03:39, 16 декабря 2024Россия

Россиянам раскрыли количество дней отдыха в новогодние праздники

Социолог Лопатина: россияне в новогодние праздники будут отдыхать 11 дней
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники — с 29 декабря по 8 января. Количество дней отдыха в интервью РИА Новости раскрыла эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Новогодние праздники 2024-2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно», — сказала она.

По словам социолога, выходные дни с 4 и 5 января перенесли на 2 мая и 31 декабря 2025 года. При этом 30 декабря будет выходным, поскольку рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря, а выходной на 31 декабря перенесли с 7 января. Таким образом, перед 11-дневным отдыхом россияне отработают шестидневную рабочую неделю.

Ранее эксперты «Отелло» (сервиса бронирования отелей от 2ГИС) перечислили самые популярные подарки, которые россияне планируют дарить близким на Новый год. По данным специалистов, чаще всего дарят электронику (40 процентов), косметику, парфюмерию (39 процентов) и сертификаты (36 процентов), а самый оптимальный бюджет — до 10 тысяч рублей.

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