Россиянин расправился со своей женой и ранил ее гостя после ссоры

В Петербурге мужчина зарезал жену и ранил ее гостя после ссоры

В Санкт-Петербурге местный житель расправился с женой и ранил ее гостя после ссоры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 15 декабря все трое выпивали в квартире супругов. Утром муж с женой поссорились. Мужчина ударил возлюбленную ножом в шею и плечо. Пострадавшая не выжила. Тогда нападавший нанес несколько ударов товарищу. Его госпитализировали, а позднее уже отпустили домой.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он уже был судим за кражу. Теперь против фигуранта возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что многодетную мать из Дивеева заподозрили в систематических истязаниях четверых детей. Возбуждено уголовное дело.