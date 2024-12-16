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14:33, 16 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка украла у знакомого более 900 тысяч рублей и устроила себе праздник

В Бурятии поймали женщину, укравшую у знакомого 930 тысяч на одежду и сауны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Улан-Удэ задержана неработающая 43-летняя женщина, которая украла у знакомого 930 тысяч рублей и устроила себе праздник. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Республике Бурятия.

По данным правоохранителей, накануне 29 октября, ночью, фигурантка находилась в компании, которая устроила застолье и распивала спиртное. В какой-то момент, жена одного из отдыхающих заметила, что с банковского счета ее мужа была переведена крупная сумма. Выяснилось, что деньги были перечислены на карту несовершеннолетней дочери одной из участниц застолья. В ту же ночь, злоумышленница, обналичила похищенные средства и уехала в Иркутск, а затем в Улан-Удэ. Там она потратила все на сауну, бильярдные, ночные клубы, алкоголь, покупку верхней одежды и обуви. Это продолжалось до тех пор, пока ее не задержали полицейские. Женщина призналась, что во время застолья она подсмотрела пароль от онлайн банка пострадавшего, а потом взяла его телефон и похитил деньги.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Выяснилось, что ранее подозреваемая уже была неоднократно судима по статьям о вымогательстве, мошенничестве и краже денег со счетов. Отмечается, что первую судимость она получила, будучи несовершеннолетней в 1996 году. Фигурантка заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что Ангарский городской суд приговорил 35-летнюю местную жительницу к двум годам и шести месяцам лишения свободы за кражу денег со счета знакомого, который пустил ее безвозмездно пожить в пустующей квартире.

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