Российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам. Кого это коснулось?

В РФ банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам

Российские банки в ноябре и декабре начали резко сокращать лимиты по кредитным картам — с этим столкнулись клиенты как минимум трех крупных банков. При этом после обращения с жалобой лимит могут восстановить.

Среди причин называют высокую закредитованность населения и ожидание нового роста ключевой ставки. Снижение кредитного лимита, по мнению экономистов, может поспособствовать разгону инфляции.

Клиенты сообщили о многократном сокращении лимитов

Так, клиенты ВТБ сообщили о случаях снижения лимита в два, в девять и даже в 20 раз. Одному из них кредитную сумму сократили с 200 до 10 тысяч рублей. Еще один пользователь сообщил «Известиям», что ему без предупреждения и вовсе обнулили лимит, однако затем вернули после обращения.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В пресс-службе ВТБ пояснили, что лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам.

Клиенты других крупных банков рассказали, что им аннулировали кредитные лимиты, которые длительное время не использовались. Предварительно их уведомляли о сокращении и предлагали для сохранения суммы провести хотя бы одну операцию по карте. Но после жалобы, как утверждает газета, в двух из трех случаев доступ к средствам восстанавливали.

Банки ограничивают долю высокорискованных заемщиков

Среди возможных причин сокращений лимитов аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал то, то банки в условиях высокой долговой нагрузки населения стремятся ограничить долю высокорискованных заемщиков (кто направляет на обслуживание долгов большую часть своего дохода). Экономист Андрей Бархота добавил, что банкам проще сокращать размер средств, который клиенты смогут получить, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов Центробанка.

Кроме того, причиной может быть ожидание нового повышения ключевой ставки, которого ждут 20 декабря. Из-за этого долговая нагрузка на клиентов дополнительно увеличится — поэтому участники рынка стремятся заранее нарастить качество кредитного портфеля, пояснил Чернов.

В ОТП Банке добавили, что «дорогие» деньги в экономике из-за высокой ключевой ставки заставляют банки компенсировать стоимость фондирования кредитованием. Именно поэтому ставки по «пластику» могут расти, а условия ухудшаться.

Условия по кредиткам ухудшили в последние месяцы

Помимо нынешнего снижения кредитных лимитов, в последние месяцы банки и так ухудшали условия по кредитным картам. Так, минимальные ставки по ним в среднем выросли на 4 процентных пункта, и в итоге полная стоимость кредита увеличилась почти до 35 процентов. Она включает в себя все траты, связанные с обслуживанием кредитной карты, в том числе комиссии, плату за обслуживание или страховку.

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Кроме того, банки сокращают грейс-периоды (срок, в течение которого клиент может не платить проценты), ужесточают требования для их оформления и повышают комиссии на переводы и снятие наличных.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что именно ужесточение политики Центробанка заставляет банки корректировать условия по всем видам продуктов.

Владимир Чернов отметил, что кредитки играют весомую роль в экономике России, поскольку позволяют гражданам легче привлекать заемные средства на покупки. Но сейчас спрос на товары и услуги важно замедлить, чтобы стабилизировать инфляцию — а замедление всех видов кредитования позволит производству «догнать» потребление и остановить разгон цен.