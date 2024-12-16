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13:44, 16 декабря 2024Россия

Российские чиновники отчитались об открытии строившегося два года деревянного туалета

В Чите чиновники объявили об открытии строившегося два года деревянного туалета
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Чите чиновники объявили об открытии строившегося почти два года деревянного уличного туалета. Об этом сообщает «Подъем».

Как сообщает издание, старый построенный для жителей бараков уличный туалет снесли в самом начале 2023 года, и с тех пор россияне из ветхого жилья были вынуждены справлять нужду в ведра. Отмечается, что даже после того, как строительство было завершено, жители барака около месяца не могли пользоваться туалетом, так как тот был заколочен досками до момента приемки.

«До момента их приемки доступ к туалетам, действительно, был ограничен. После приемочной комиссии доступ полностью открыт», — отчитались чиновники.

Ранее сообщалось, что чиновники отчитались о линейке в обновленной российской школе фотографией из другого места.

ЖЗЛ
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