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19:01, 16 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в районе Работино

Разведчик заявил, что военные РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ у Работино
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино Запорожской области. Об этом заявил командир расчета БПЛА, разведчик с позывным Белый, передает РИА Новости.

Во время боевого дежурства военнослужащие РФ обнаружили «признаки огневых точек», уточнил он. В результате выяснилось, что это опорный пункт ВСУ. Расчет БПЛА произвел сброс. По его словам, это было сделано, чтобы убедиться, что позиции не фальшивые. «Противник зашевелился. Ночью уже корректировали огонь по цели. Опорник уничтожен», — сказал Белый.

15 декабря российская авиация ударила по складам ВСУ в Запорожской области. Как сообщалось, удары были нанесены неподалеку от села Таврическое на ореховском направлении.

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