Боец Парыга: наемников на кураховском направлении было больше, чем солдат ВСУ

Российский военный рассказал о большом количестве иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на кураховском направлении. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам бойца с позывным «Парыга», иностранцы встречались чаще, чем украинские солдаты. Он отметил, что большинство наемников были поляками. «У них форма маленько другая, и по документам некоторые смотрят — там польские документы», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что наемники лучше подготовлены, чем украинцы. Кроме того, они пытаются сопротивляться, что отличает их от солдат ВСУ, которые «натиску не дают» и предпочитают сдаваться в плен, рассказал «Парыга».

Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации было ликвидировано 6,5 тысячи иностранных наемников ВСУ.