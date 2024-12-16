«Самого жуткого снеговика в мире» сняли на видео

В Южной Корее неизвестный вылепил самого жуткого снеговика в мире

В Южной Корее неизвестный вылепил снеговика, которого люди назвали «самым жутким в мире». Об этом сообщает What's the Jam.

Странную снежную скульптуру сняли на видео прохожие. Снеговик представляет собой голого мужчину в полный рост, который, улыбаясь, выглядывает из-за дерева, как бы наблюдая за прохожими.

Издание отмечает, что человек изготовивший снеговика постарался на славу: у фигуры точно вылеплен каждый палец, черты лица и даже мышцы спины и ягодицы. Пользователи социальных сетей назвали снеговика «пугающим и заставляющим содрогнуться».

Скульптор, создавший странную снежную фигуру, остается неизвестен. Также непонятно, зачем он ее слепил. Некоторые предположили, что таким образом он хотел отпугнуть детей от своего дома.

Ранее владелец портрета маленькой девочки с жутким взглядом пожаловался на ее «проклятие». Мужчина заявил, что после покупки полотна, с ним случилось множество неприятностей.

