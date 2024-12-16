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11:28, 16 декабря 2024Из жизни

«Самого жуткого снеговика в мире» сняли на видео

В Южной Корее неизвестный вылепил самого жуткого снеговика в мире
Никита Савин
Никита Савин

В Южной Корее неизвестный вылепил снеговика, которого люди назвали «самым жутким в мире». Об этом сообщает What's the Jam.

Странную снежную скульптуру сняли на видео прохожие. Снеговик представляет собой голого мужчину в полный рост, который, улыбаясь, выглядывает из-за дерева, как бы наблюдая за прохожими.

Издание отмечает, что человек изготовивший снеговика постарался на славу: у фигуры точно вылеплен каждый палец, черты лица и даже мышцы спины и ягодицы. Пользователи социальных сетей назвали снеговика «пугающим и заставляющим содрогнуться».

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Скульптор, создавший странную снежную фигуру, остается неизвестен. Также непонятно, зачем он ее слепил. Некоторые предположили, что таким образом он хотел отпугнуть детей от своего дома.

Ранее владелец портрета маленькой девочки с жутким взглядом пожаловался на ее «проклятие». Мужчина заявил, что после покупки полотна, с ним случилось множество неприятностей.

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