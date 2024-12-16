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11:14, 16 декабря 2024Силовые структуры

Сбившая насмерть ребенка на тротуаре россиянка отказалась от освидетельствования

Сбившая насмерть ребенка на тротуаре в Москве отказалась от освидетельствования
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Женщина-водитель, которая не справилась с управлением в Новой Москве и сбила насмерть ребенка на тротуаре, отказалась от освидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, у фигурантки не был оформлен страховой полис на Porsche. Против женщины составили по этим поводам протоколы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии опьянения») УК РФ. Обвиняемая полностью признала свою вину.

Все произошло 14 декабря. По версии следствия, женщина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения с няней. Ребенок не выжил, а пострадавшая няня была доставлена в медицинское учреждение.

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