Сирия призвала БРИКС помочь ей в восстановлении

Сирийский политик Аллуш: Сирия призывает страны БРИКС помочь ей в восстановлении

Сирия призывает государства объединения БРИКС помочь ей в восстановлении. Об этом заявил политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии Мухаммед Аллуш в беседе с ТАСС.

«БРИКС — группа крупных стран с сильной экономикой. Мы — разрушенная страна (...). Мы призываем страны БРИКС помочь сирийскому народу в восстановлении», — отметил политик.

Аллуш добавил, что в Сирии «нет возражений» касательно возможного вступления страны в БРИКС. При этом он усомнился в том, что «присутствие в объединении сможет принести пользу» БРИКС в настоящее время.

Ранее Аллуш сообщил, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о дальнейшем будущем военных баз России на территории страны.

