Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 16 декабря 2024Мир

Сирия призвала БРИКС помочь ей в восстановлении

Сирийский политик Аллуш: Сирия призывает страны БРИКС помочь ей в восстановлении
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Сирия призывает государства объединения БРИКС помочь ей в восстановлении. Об этом заявил политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии Мухаммед Аллуш в беседе с ТАСС.

«БРИКС — группа крупных стран с сильной экономикой. Мы — разрушенная страна (...). Мы призываем страны БРИКС помочь сирийскому народу в восстановлении», — отметил политик.

Аллуш добавил, что в Сирии «нет возражений» касательно возможного вступления страны в БРИКС. При этом он усомнился в том, что «присутствие в объединении сможет принести пользу» БРИКС в настоящее время.

Ранее Аллуш сообщил, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о дальнейшем будущем военных баз России на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

      Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

      Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

      Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

      Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

      Мощные взрывы после удара Израиля по Сирии попали на видео

      В России высказались о нормализации отношений с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше