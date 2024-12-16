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14:42, 16 декабря 2024Россия

Россиянам напомнили о переносе выплаты пенсий за январь 2025 года

Депутат Бессараб: часть россиян получат январские соцвыплаты в декабре
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Те, кто получают пенсии и социальные пособия в период с 3-го по 8-е число каждого месяца, январские выплаты получат в декабре, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас пенсии и большая часть пособий выплачивается в период с 3-го по 8-е число каждого месяца. А с учетом того, что у нас в январе эти дни приходятся на праздничные, то все без исключения получатели, кто получают выплаты именно с 3-го по 8-е, должны получить выплаты перед Новым годом», — напомнила Бессараб.

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Последняя рабочая неделя декабря в России будет шестидневной. Она продлится с понедельника, 23 декабря, и до субботы, 28 декабря. Это необходимо, чтобы в понедельник, 30 декабря, у россиян был выходной день. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Производственный календарь 2025 года, разработанный Министерством труда России, помимо новогодних выходных предусматривает следующие дни отдыха: 22-23 февраля, 8-9 марта, 1-4 мая, 8-11 мая, 12-15 июня, 2-4 ноября и 31 декабря.

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