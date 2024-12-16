Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 16 декабря 2024Мир

Совбез ООН проведет заседание по поставкам оружия Украине

Совбез ООН по запросу РФ 20 декабря проведет заседание по поставкам оружия Киеву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Edwards / Reuters

Совбез ООН в пятницу, 20 декабря, проведет заседание по поставкам западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Отмечается, что в понедельник, 16 декабря, в 23:00 по московскому времени Совбез обсудит ситуацию на Украине. Заседание запросили западные страны.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины выделит дополнительные 1,1 миллиарда гривен (более 26 миллионов долларов) на покупку дронов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 миллиардов гривен на закупку вооружения, боеприпасов и других средств для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

      Крокодил утащил в воду переходившего мост мужчину

      У напавшего на людей с ножом мужчины в Ростове заподозрили психоз из-за наркотиков

      Назван предотвращающие развитие рака продукт

      Российские бойцы превратили тягач в «штурмовую черепаху»

      Россиянин убил полицейского и его жену

      Олимпийский чемпион назвал унижением получение нейтрального статуса

      Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      Девочке из ДНР передали щенка от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше