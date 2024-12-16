Совбез ООН проведет заседание по поставкам оружия Украине

Совбез ООН по запросу РФ 20 декабря проведет заседание по поставкам оружия Киеву

Совбез ООН в пятницу, 20 декабря, проведет заседание по поставкам западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Отмечается, что в понедельник, 16 декабря, в 23:00 по московскому времени Совбез обсудит ситуацию на Украине. Заседание запросили западные страны.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины выделит дополнительные 1,1 миллиарда гривен (более 26 миллионов долларов) на покупку дронов. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что за 10 месяцев 2024 года правительство потратило 229 миллиардов гривен на закупку вооружения, боеприпасов и других средств для украинской армии.