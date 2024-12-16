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13:24, 16 декабря 2024Ценности

Спортсменка года появилась на публике в платье с глубоким декольте

Баскетболистка Кейтлин Кларк появилась на публике в платье с глубоким декольте
Мария Винар
Кейтлин Кларк

Кейтлин Кларк. Фото: Jason Mendez / Getty Images

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк, которую журнал Time признал спортсменкой 2024 года, появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

22-летнюю знаменитость заметили на красной дорожке светского ужина, который состоялся в Нью-Йорке, США. Так, девушка предстала перед фотографами в черном платье люксового бренда Prada, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что лямки изделия украшены драгоценными камнями в виде цветов.

Также визажисты сделали спортсменке макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, разделили волосы на ровный пробор и уложили их в аккуратный пучок.

Ранее сообщалось, что Кейтлин Кларк в приспущенных брюках попала на обложку Time.

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