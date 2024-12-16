Info sapiens: среди украинцев значительно снизился уровень симпатии к полякам

Уровень симпатии украинцев к Польше и полякам снизился с 2022 года с 83 до 41 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Info sapiens по заказу Центра Мерошевского, передает «Европейская правда».

Согласно опросу, на вопрос о том, какое отношение складывается к полякам, 4 процента украинцев ответили, что «очень хорошо», 37 процентов — «хорошо», 53 процента — «нейтрально», 4 процента — «плохо», а 1 процент — «очень плохо». Между тем, в 2022 году эти показатели составляли соответственно 46 процентов — «очень хорошо», 37 процентов — «хорошо», 15 процентов — «нейтрально».

Ранее в Польше захотели разорвать контакты с Украиной. По словам главы фонда «Волынь помним» Катажины Соколовской, партнерские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».