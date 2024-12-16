Срок следствия по делу о некачественных сухпайках для ВС России продлили

ТАСС: срок следствия по делу о сухпайках для ВС РФ продлили до марта 2025 года

Срок следствия по делу о некачественных сухпайках для Вооруженных сил России (ВС РФ) продлили до марта 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие по делу топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината (ГПК) продлили до 18 марта.

Ранее Басманный суд Москвы продлили арест Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны Российской Федерации. На заседании отметили, что представители ГПК завышали стоимость заключенных с Минобороны контрактов и сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.

Позднее стало известно о появлении в деле с сухпайками двух госконтрактов о поставке питания для кадетов. Спецпитанием должны были быть обеспечены Краснознаменное училище имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени Князя Александра Невского.

В июле по делу о коррупции был задержан бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, который до 2022 года занимался материально-техническим обеспечением Российской армии. По данным следствия, за время своей работы он, пользуясь служебным положением, действовал в интересах ГПК — при генерале была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам Булгаков мог получать денежные откаты от поставок. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».