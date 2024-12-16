Стало известно имя преемника премьер-министра Киргизии

Должность премьер-министра Киргизии займет вице-премьер Касымалиев

Должность премьер-министра Киргизии займет вице-премьер республики Адылбек Касымалиев. Об этом пишет пресс-служба президента республики в Telegram.

Сообщается, что официально Касымалиев пока не утвержден на должность премьер-министра Киргизии. Его должен утвердить парламент.

Касымалиева уже освободили от должности первого вице-премьера Киргизии.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра республики Акылбека Жапарова. Позже его отставку подтвердили в администрации президента республики.