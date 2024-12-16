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09:15, 16 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно имя преемника премьер-министра Киргизии

Должность премьер-министра Киргизии займет вице-премьер Касымалиев
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Адылбек Касымалиев

Адылбек Касымалиев. Фото: Дмитрий Дудо / РИА Новости

Должность премьер-министра Киргизии займет вице-премьер республики Адылбек Касымалиев. Об этом пишет пресс-служба президента республики в Telegram.

Сообщается, что официально Касымалиев пока не утвержден на должность премьер-министра Киргизии. Его должен утвердить парламент.

Касымалиева уже освободили от должности первого вице-премьера Киргизии.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра республики Акылбека Жапарова. Позже его отставку подтвердили в администрации президента республики.

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