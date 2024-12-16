Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 16 декабря 2024Культура

Стало известно о бойкоте Пугачевой в Израиле

Олигархи Рублевки заявили о бойкоте Аллы Пугачевой из-за ее предательства
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бизнеследи, актриса и певица Алена Кравец сообщила, что олигархи Рублевки, проживающие в Израиле, объявили бойкот бывшей примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

По словам бывшей подруги Пугачевой, раньше артистку часто нанимали на корпоративы, но затем изменили отношение к ней из-за политической позиции и супруга-иноагента Максима Галкина.

«Пугачева не в тренде, кому нужна фанера за несколько миллионов. Да и никто не хочет связываться с женой иноагента, это репутационные потери. Тех, кто оскорбляет Россию, наши в Израиле жестко бойкотируют, предателей не любят нигде», — заявила она.

Ранее стало известно, что Пугачева отменила два корпоратива из-за страха оскандалиться. Ей пришлось отказать двум крупным заказчикам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

      На Западе указали на разрушительный удар для ВСУ

      Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

      Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

      Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

      Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

      Российские военные заняли половину нового пакета санкций ЕС

      В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше