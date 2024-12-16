Стало известно о бойкоте Пугачевой в Израиле

Олигархи Рублевки заявили о бойкоте Аллы Пугачевой из-за ее предательства

Бизнеследи, актриса и певица Алена Кравец сообщила, что олигархи Рублевки, проживающие в Израиле, объявили бойкот бывшей примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

По словам бывшей подруги Пугачевой, раньше артистку часто нанимали на корпоративы, но затем изменили отношение к ней из-за политической позиции и супруга-иноагента Максима Галкина.

«Пугачева не в тренде, кому нужна фанера за несколько миллионов. Да и никто не хочет связываться с женой иноагента, это репутационные потери. Тех, кто оскорбляет Россию, наши в Израиле жестко бойкотируют, предателей не любят нигде», — заявила она.

Ранее стало известно, что Пугачева отменила два корпоратива из-за страха оскандалиться. Ей пришлось отказать двум крупным заказчикам.