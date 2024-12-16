Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 16 декабря 2024Мир

Стало известно о детонации склада со стратегическими ракетами армии Сирии

Al Mayadeen: склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе детонирует
Семен Александров (редактор)

Кадр: Social Media / Reuters

Склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе детонирует в результате израильского удара. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

По данным корреспондента телеканала, в настоящее время невозможно добраться до места происшествия, в связи с чем нельзя определить, есть ли потери среди гражданского населения.

Ранее из-за удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус была зафиксирована тряска, сравнимая с землетрясением. Отмечается, что удар пришелся на цементный завод, где располагались сирийские системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      Пьяный пассажир самолета приставал к женщинам и сорвал рейс

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

      Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

      Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

      Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

      Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

      Мощные взрывы после удара Израиля по Сирии попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше