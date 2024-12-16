Стало известно о детонации склада со стратегическими ракетами армии Сирии

Al Mayadeen: склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе детонирует

Склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе детонирует в результате израильского удара. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

По данным корреспондента телеканала, в настоящее время невозможно добраться до места происшествия, в связи с чем нельзя определить, есть ли потери среди гражданского населения.

Ранее из-за удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус была зафиксирована тряска, сравнимая с землетрясением. Отмечается, что удар пришелся на цементный завод, где располагались сирийские системы ПВО.