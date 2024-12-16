Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:56, 16 декабря 2024Наука и техника

Струя от черной дыры столкнулась с неопознанным объектом

arXiv: струя от черной дыры Центавра А столкнулась с неопознанным объектом
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: NASA / CXC / SAO / D / phys.org

Астрономы, используя рентгеновскую обсерваторию Chandra НАСА, обнаружили след столкновения мощной струи сверхмассивной черной дыры с неопознанным объектом в галактике Центавр А (Cen A), расположенной в 12 миллионах световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в научной статье на сервере препринтов arXiv.

Галактика Центавр А давно привлекает внимание ученых благодаря активной сверхмассивной черной дыре в центре, массой десятки миллионов солнечных масс. Из этой черной дыры исходят высокоэнергетические струи частиц, которые выбрасываются не из самой черной дыры, а из областей вокруг нее под воздействием сильных гравитационных и магнитных полей. В новом исследовании была зафиксирована необычная структура излучения, связанная с одной из этих струй.

Методика исследования включала детальный анализ самого глубокого рентгеновского изображения, когда-либо полученного для Центавра А. Данные обсерватории Чандра позволили рассмотреть взаимодействие струи с объектом, обозначенным как C4, находящимся на ее пути. Струя, как установлено, движется с релятивистской скоростью, близкой к скорости света, что дает возможность изучать эффекты столкновения с высокой точностью.

Результаты показали, что объект C4, предположительно массивная звезда или система из двух звезд, создал V-образное рентгеновское излучение, длина «рукавов» которого превышает 700 световых лет. Предполагается, что столкновение струи с газом звезды вызвало турбулентность и локальное увеличение плотности газа, что привело к интенсивному рентгеновскому излучению. Один из потоков рентгеновских лучей направлен параллельно струе, что указывает на турбулентные процессы за препятствием.

Второй поток, расположенный под большим углом к струе, остается необъясненным. Ученые предполагают, что форма V может быть обусловлена либо природой объекта, с которым сталкивается струя, либо углом удара. Столкновения струй с объектами в этой галактике наблюдаются не впервые, однако V-образная структура является уникальным явлением, отличающимся от эллиптических форм, фиксировавшихся ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      Раскрыта реакция нового правительства Японии на ответ Захаровой по Курилам

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

      Ирландский журналист назвал причину поддержки Украины Западом

      Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

      Команда Трампа захотела усилить блокирование поставок китайских машин

      Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

      В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

      В христианской школе в США произошла стрельба

      Встречают россиян аплодисментами и знают русские песни. Из России запустили поезда в Северную Корею. Зачем туда ехать?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше