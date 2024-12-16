Струя от черной дыры столкнулась с неопознанным объектом

arXiv: струя от черной дыры Центавра А столкнулась с неопознанным объектом

Астрономы, используя рентгеновскую обсерваторию Chandra НАСА, обнаружили след столкновения мощной струи сверхмассивной черной дыры с неопознанным объектом в галактике Центавр А (Cen A), расположенной в 12 миллионах световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в научной статье на сервере препринтов arXiv.

Галактика Центавр А давно привлекает внимание ученых благодаря активной сверхмассивной черной дыре в центре, массой десятки миллионов солнечных масс. Из этой черной дыры исходят высокоэнергетические струи частиц, которые выбрасываются не из самой черной дыры, а из областей вокруг нее под воздействием сильных гравитационных и магнитных полей. В новом исследовании была зафиксирована необычная структура излучения, связанная с одной из этих струй.

Методика исследования включала детальный анализ самого глубокого рентгеновского изображения, когда-либо полученного для Центавра А. Данные обсерватории Чандра позволили рассмотреть взаимодействие струи с объектом, обозначенным как C4, находящимся на ее пути. Струя, как установлено, движется с релятивистской скоростью, близкой к скорости света, что дает возможность изучать эффекты столкновения с высокой точностью.

Результаты показали, что объект C4, предположительно массивная звезда или система из двух звезд, создал V-образное рентгеновское излучение, длина «рукавов» которого превышает 700 световых лет. Предполагается, что столкновение струи с газом звезды вызвало турбулентность и локальное увеличение плотности газа, что привело к интенсивному рентгеновскому излучению. Один из потоков рентгеновских лучей направлен параллельно струе, что указывает на турбулентные процессы за препятствием.

Второй поток, расположенный под большим углом к струе, остается необъясненным. Ученые предполагают, что форма V может быть обусловлена либо природой объекта, с которым сталкивается струя, либо углом удара. Столкновения струй с объектами в этой галактике наблюдаются не впервые, однако V-образная структура является уникальным явлением, отличающимся от эллиптических форм, фиксировавшихся ранее.