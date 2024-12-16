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06:31, 17 декабря 2024Мир

В Германии подняли вопрос об обучении украинских военных работе с Taurus

В бундестаге ФРГ подняли вопрос об обучении украинских военных работе с Taurus
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Член бундестага ФРГ Йоханнес Хубер поднял вопрос об обучении украинских военных специалистов работе с дальнобойной крылатой ракетой Taurus. Об этом говорится в тексте его парламентского запроса к правительству ФРГ. С сообщением Хубера ознакомилась «Лента.ру».

«Насколько известно федеральному правительству, украинские солдаты уже проходили подготовку на базе крылатых ракет Taurus в Германии или другом государстве НАТО, и если да, то верно ли мое мнение, что таким образом следует противодействовать общественному мнению о том, что в случае возможной будущей поставки другим федеральным правительством использование Taurus возможно только при участии солдат бундесвера?» — спрашивал депутат.

Ответ на запрос Татти предоставила статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. Она отметила, что правительство ФРГ исключает возможность того, что украинские солдаты проходили обучение в Германии по работе Taurus.

«Федеральное правительство не располагает информацией об обучении в других государствах. В остальном федеральное правительство принципиально не комментирует спекулятивные вопросы», — добавила Меллер.

14 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что в случае сохранения своего поста после выборов он не станет давать Киеву разрешение на использование переданного ему немецкого оружия для ударов вглубь территории России, а также заверил, что выступает против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus.

«Не будет разрешения на использование дальнобойного оружия, поставляемого из Германии, [для ударов] вглубь российской территории — так это и останется», — заявил он, отметив, что выступает «против всех горячих голов, которые считают, что можно делать все что угодно».

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