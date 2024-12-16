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01:36, 16 декабря 2024Мир

Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сирии

Tele1Tv: Турция направила поисковую группу в военную тюрьму Сирии «Сейдная»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) направит в Сирию группу для проведения поисково-спасательной операции на территории военной тюрьмы «Сейдная». Об этом сообщил телеканал Tele1Tv.

Предполагается, что на данном объекте люди оказались в ловушке. «Сейдная» находится в ведении Министерства обороны рухнувшего режима в Сирии, отмечается в статье. По данным телеканала, поисковый отряд состоит из 80 человек, они достигнут района в понедельник, 16 декабря.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента. На данный момент Асад вместе с семьей находится в Москве. Как сообщал телеканал Al Jazeera, террористы взяли под контроль тюрьму «Сейдная» в Дамаске и освободили всех заключенных.

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