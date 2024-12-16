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11:09, 16 декабря 2024Мир

У Маска не оказалось доступа к секретной информации собственной компании

WSJ: у Маска нет доступа к секретной информации собственной компании SpaceX
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

У американского бизнесмена, основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска нет доступа к секретной информации собственной компании. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Информация о грузах, которые SpaceX запускает в небо для американских военных и разведывательных агентств, относится к государственной тайне и доступна лишь некоторым сотрудникам ракетной компании, у которых допуск к секретной информации. Илон Маск к их числу не относится.

По информации издания, юристы компании посоветовали не допускать Маска к секретным данным. Это связано с тем, что для допуска к такого рода информации Маску пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков.

Во внутренних обсуждениях юристы и руководители компании описывали сценарии, в которых предприниматель мог непреднамеренно раскрыть секреты иностранным чиновникам из-за регулярного общения с ними.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс в штате Техас.

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