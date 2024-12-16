Украинский депутат раскрыл дату следующей встречи Зеленского и Трампа

Депутат Гончаренко: Киев и Париж обсуждают встречу формата «Нотр-Дам» 20 января

Киев и Париж обсуждают возможность провести следующую встречу формата «Нотр-Дам» с участием избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Нардеп также раскрыл возможную дату проведения встречи. «Она может состояться в день инаугурации Трампа», — написал он.

Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что не пригласил украинского лидера на свою инаугурацию. Он добавил, что если Зеленский сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.