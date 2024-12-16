В американском штате ликвидировали подозреваемого в стрельбе в школе

В штате Висконсин ликвидировали подозреваемого в нападении со стрельбой в школе

Подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин ликвидирован. Об этом сообщил телеканал ABC News.

О стрельбе в христианской школе стало известно вечером 16 декабря, несколько человек пострадали. Полиция призывает горожан не приближаться к месту происшествия.

До этого сообщалось о перестрелке на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны. Один человек стал жертвой нападавшего, подозреваемый был задержан.