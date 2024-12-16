В ДНР рассказали о попытке ВСУ контратаковать на красноармейском направлении

Пушилин: ВСУ совершили попытку контратаки на красноармейском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить попытку контратаки на красноармейском направлении. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видели даже попытки контратаковать противника, но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что данные действия украинской армии были бесполезны, поскольку подразделения ВС России смогли продвинуться дальше стартовых позиций контратак ВСУ.

Ранее Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко, расположенного вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Он также добавил, что ситуация для Российской армии на этом направлении значительно улучшилась.