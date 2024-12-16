В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

Каллас: в ЕС не обсуждают отправку войск на Украину

В Европейском союзе (ЕС) не обсуждают идею отправки войск в качестве «миротворцев» на Украину. Об этом заявила верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует Reuters.

«Чтобы отправить миротворцев на Украину, там должен быть мир. Однако если вы смотрели интервью министра [иностранных дел России Сергея] Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать», — сказала политик.

Ранее Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза утвердят новый пакет санкций против России по итогам встречи в понедельник, 16 декабря. По ее словам, главными целями новых ограничений станет российский флот, связанный с перевозками нефти. Также она добавила, что под санкции попадут Китай и Северная Корея по обвинению в сотрудничестве с Россией.