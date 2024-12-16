В ФБР сочли реакцию американцев на неопознанные дроны чрезмерной

ФБР: реакция общественности на неопознанные дроны над Нью-Джерси была чрезмерной

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) счел реакцию американской общественности на неопознанные беспилотники чрезмерной. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтон до сих пор не установил происхождение неизвестных беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе над штатом Нью-Джерси и над Нью-Йорком. Представитель ведомства признал, что власти не могут «игнорировать зафиксированные случаи». В то же время он раскритиковал реакцию американцев. «Мы делаем все возможное, чтобы выяснить, откуда взялись эти беспилотники, но думаю, что реакция была несколько чрезмерной», — заявил представитель ФБР, добавив, что сам проживает в Нью-Джерси.

Позднее министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил, что федеральное правительство задействовали дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси в борьбе с наблюдениями за беспилотниками. При этом он подчеркнул, что в данный момент речь о вмешательстве иностранных государств не идет.

Ранее сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим ЧС для запрета использования дронов на фоне множества сообщений о неизвестных летательных аппаратах, которые были замечены над территорией штата в последние несколько недель.