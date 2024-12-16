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12:54, 16 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве обвинили администрацию Байдена в давлении из-за мобилизации

Стефанишина: снижение возраста мобилизации в ВСУ не может быть продиктовано США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Yves Herman / Reuters

Снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не может быть продиктовано администрацией президента США Джо Байдена. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в комментарии украинскому изданию «Общественное».

«Это не позиция — это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за договоренности, которые были раньше», — заявила чиновник.

Стефанишина обвинила администрацию Байдена в давлении из-за призывов снизить возраст мобилизации на Украине. По ее словам, Украина не может согласиться с критикой США и Европейского союза, потому что у страны нет достаточной инфраструктуры и вооружений для набора в ВСУ 18-летних.

Ранее в Генштабе ВСУ пожаловались на неспособность восполнить потери. Источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что политик не торопится подписывать закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

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